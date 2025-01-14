أمن أسيوط يكشف غموض اختفاء طالبة: تركت منزلها بمحض إرادتها

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، غموض اختفاء طالبة ساحل سليم بأسيوط وتبين تركها المنزل إثر خلافات مع أسرتها.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تغيب (طالبة) بمنطقة ساحل سليم بأسيوط.

وبالفحص تبين تلقى الأجهزة الأمنية بأسيوط بلاغا من والد الفتاة بتغيب كريمته عقب خروجها من المنزل لأداء الإمتحانات، وأفاد بوجود خلافات أسرية بينهما.

وفى وقت لاحق حضر المُبلغ وبرفقته نجلته المتغيبة وقرر بعودتها للمنزل وبسؤالها أقرت بتركها للمنزل بمحض إرادتها وأنها كانت متواجدة خلال فترة غيابها لدى إحدى صديقاتها بمحافظة المنيا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.