لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

أمن أسيوط يكشف غموض اختفاء طالبة: تركت منزلها بمحض إرادتها

04:30 م الثلاثاء 14 يناير 2025

الشرطة المصرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، غموض اختفاء طالبة ساحل سليم بأسيوط وتبين تركها المنزل إثر خلافات مع أسرتها.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تغيب (طالبة) بمنطقة ساحل سليم بأسيوط.

وبالفحص تبين تلقى الأجهزة الأمنية بأسيوط بلاغا من والد الفتاة بتغيب كريمته عقب خروجها من المنزل لأداء الإمتحانات، وأفاد بوجود خلافات أسرية بينهما.

وفى وقت لاحق حضر المُبلغ وبرفقته نجلته المتغيبة وقرر بعودتها للمنزل وبسؤالها أقرت بتركها للمنزل بمحض إرادتها وأنها كانت متواجدة خلال فترة غيابها لدى إحدى صديقاتها بمحافظة المنيا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

اختفاء طالبة أمن أسيوط وزارة الداخلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
السجن 10 سنوات لعامل هتك عرض طفلة داخل مصعد في عابدين

إعلان

إعلان

"السنوار عاد من جديد".. من هو "الشبح" قائد حماس بغزة حاليًا؟
المغرب يطيح بمصر من عرش سياحة إفريقيا: ما الأسباب وكيف نعود للقمة؟