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14 مليون جنيه في 24 ساعة.. ضربة أمنية جديدة لتجار العملة الصعبة

11:22 ص الثلاثاء 14 يناير 2025

تجار العُملة

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كتب- علاء عمران:

تواصل الأجهزة الأمنية ضرباتها ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي (العملة الصعبة) والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي (السوق السوداء).

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية بلغت قرابة 14 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تجار العملة حملات امنية أسعار العملات
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