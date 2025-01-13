حكم قضائي ضد أب ضرب ابنته حتى الموت بـ "عصا خشبية" في المطرية

كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، بمعاقبة المتهم أيمن حسن بالسجن لمدة 6 سنوات بعد إدانته بتهمة ضرب طفلته حتى الموت باستخدام "عصا خشبية".

وطالبت سماح فوزي، محامية الدفاع عن المتهم، ببراءة الأخير استنادًا إلى ما ورد في تقرير الطب الشرعي، الذي أكد أن سبب وفاة الطفلة كان هبوطًا حادًا في الدورة الدموية، وأن العلاقة بين الضرب والوفاة غير سببية. إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذا الدفاع، وأكدت أن الضرب الذي تعرضت له الطفلة كان السبب المباشر في وفاتها.

واتهمت النيابة العامة "أيمن حسن"، بدائرة قسم شرطة المطرية، ضرب عمداً المجني عليها الطفلة "شيماء أيمن" على إثر مشادة كلامية بينهما، استل المتهم "عصا خشبية" وكال لها عدة ضربات، استقرت بأنحاء متفرقة من جسدها محدثاً إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت إلي وفاتها ولم يقصد من ذلك قتلها، ولكن الضرب أفضى إلى الموت على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز أداة " عصا خشبية " بدون مسوغ قانوني وفي غير أحوال الضرورة الشخصية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.

وقررت النيابة العامة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمعاقبة المتهم طبقاً لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة مرفقة بقائمة بأقوال الشهود وأدلة الإثبات مع استمرار حبس المتهم إحتياطياً على ذمة المحاكمة الجنائية.