لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

فيديو صادم | سيارة تجر كلبًا في المطرية.. والداخلية تكشف التفاصيل

03:24 م الإثنين 13 يناير 2025

وزارة الداخلية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمن قيام أحد الأشخاص بربط "كلب ضال" بحبل من عنقه ومحاولة وضعه في حقيبة سيارته بالقاهرة، وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة.
تابعت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع الفيديو، الذي يظهر قيام مالك سيارة بربط "كلب ضال" بحبل من عنقه ومحاولة وضعه في حقيبة سيارته، وذلك من أمام منزله بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة.
وبالفحص وإجراء التحريات، تم تحديد السيارة وقائدها وهو موظف بإحدى الشركات، مقيم بدائرة القسم. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بهدف إبعاد الكلب عن منزله، حيث كان يحاول عقر الأطفال بالشارع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض المتهم على النيابة العامة.

أجهزة الأمن وزارة الداخلية كلب ضال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
جريمة كمبوند زايد.. النيابة العامة في مرافعتها: المتهمان اكتنفا جريمتهما من أساطير الظلام

إعلان

إعلان

أقوى جيوش العالم 2025: مصر تتصدر العرب وتركيا تسبق إسرائيل وإيران