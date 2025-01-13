فيديو صادم | سيارة تجر كلبًا في المطرية.. والداخلية تكشف التفاصيل

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمن قيام أحد الأشخاص بربط "كلب ضال" بحبل من عنقه ومحاولة وضعه في حقيبة سيارته بالقاهرة، وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع الفيديو، الذي يظهر قيام مالك سيارة بربط "كلب ضال" بحبل من عنقه ومحاولة وضعه في حقيبة سيارته، وذلك من أمام منزله بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة.

وبالفحص وإجراء التحريات، تم تحديد السيارة وقائدها وهو موظف بإحدى الشركات، مقيم بدائرة القسم. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بهدف إبعاد الكلب عن منزله، حيث كان يحاول عقر الأطفال بالشارع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض المتهم على النيابة العامة.