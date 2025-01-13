الداخلية تضبط 12 متهماً بالسرقات المتنوعة في 3 محافظات

كتب- علاء عمران:

حققت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بالتعاون مع مديريات أمن "الجيزة، الإسكندرية، بني سويف" نتائج إيجابية في ضبط مرتكبي جرائم السرقات.

مديرية أمن الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلين لهما معلومات جنائية، تخصصا في سرقة المتاجر بأسلوب كسر الأقفال، واعترفا بارتكاب 8 وقائع سرقة. حيث تم ضبط مبالغ مالية، 4 هواتف محمولة، وبعض الملابس ومستحضرات التجميل، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في ارتكاب تلك الوقائع.

مديرية أمن الإسكندرية

تم ضبط تشكيل مكون من 6 أشخاص، بينهم اثنان لهما معلومات جنائية، تخصصوا في سرقة السيارات باستخدام المفتاح المصطنع، واعترفوا بارتكاب 8 وقائع سرقة، وتم ضبط السيارتين المستخدمتين في العمليات وجميع السيارات المستولى عليها.

مديرية أمن بني سويف

تمكنت الأجهزة من ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص لهم معلومات جنائية، تخصصوا في سرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع التوصيلات الكهربائية، واعترفوا بارتكاب 15 واقعة سرقة في دوائر عدة. وتم ضبط جميع الدراجات النارية المبلغ بسرقتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في جميع الوقائع.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وملاحقة العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية، وتواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في مجال مكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها.