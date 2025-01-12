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دهس طفل بسيارته.. قرار عاجل من النيابة بشأن مطرب شعبي شهير

01:40 م الأحد 12 يناير 2025

النيابة العامة

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كتب- صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الأحد، إحالة المطرب الشعبي عربي الصغير إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، بتهمة الإصابة الخطأ لشاب دهسه بسيارته.

وحددت النيابة جلسة 20 يناير الجاري كأولى الجلسات للمحاكمة.

كانت النيابة العامة بشمال الجيزة قد أخلت سبيل المطرب الشعبي عربي الصغير بكفالة 10 آلاف جنيه في اتهامه بدهس شاب على كورنيش النيل بمنطقة إمبابة.

وكشفت نتيجة تحليل المخدرات الذي أمرت النيابة بإجرائه للمطرب عن سلبية العينة، وعدم احتوائها على مواد مخدرة، فقررت النيابة إخلاء سبيله واستعلمت عن حالة المصاب.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بتعرض شاب لحادث دهس في منطقة إمبابة. وانتقل رجال الأمن إلى محل البلاغ برفقة سيارة الإسعاف.

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة الشاب بكسور وسحجات متفرقة في الجسم إثر تعرضه لحادث دهس من سيارة كان يقودها المطرب الشعبي عربي الصغير، وتم نقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

النيابة العامة دهس طفل مطرب شعبي
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