إصابة 5 أشخاص في حادث ميكروباص بطريق الفيوم

كتب - محمد شعبان:

أُصيب 5 أشخاص في اصطدام سيارة ميكروباص بطريق الفيوم، اليوم الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بدائرة قسم الهرم.

انتقلت الخدمات المرورية إلى موقع البلاغ، وتبيّن بالفحص اصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف أسفل الطريق السياحي.

أسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج. كما قامت إدارة المرور بإزالة آثار الحادث من نهر الطريق لتيسير حركة المرور.