قرار قضائي بشأن عاطلين خطفا شخصًا لسرقته في السيدة زينب

كتب - أحمد عادل

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بالسجن المشدد 6 سنوات لعاطلين، لاتهامهما بالخطف وسرقة أحد الأشخاص، وتغريمهما 50 ألف جنيه، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر.

صدر القرار برئاسة المستشار جمال عبد العال السمري، وعضوية المستشارين محمد سامح عبد الخالق وعادل إبراهيم الفويط ومحمود عبد المنعم القرموطي، وأمانة سر شريف وليد سيد.

كانت النيابة العامة قد قررت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، ووجهت لهما تهمة الخطف والسرقة في السيدة زينب.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 2101 لسنة 2024 جنايات السيدة زينب، والمقيدة برقم 862 لسنة 2024 كلي جنوب القاهرة، حيث أقدم المتهمان "رشاد .م" و"مصطفى .ف" بدائرة قسم السيدة زينب بمحافظة القاهرة، على خطف شاب وسرقة جميع متعلقاته تحت تهديد السلاح، بسبب خلافات مالية بينهما. فأجبروه على توقيع إيصال أمانة تحت تهديد السلاح، وسرقوا جميع متعلقاته، ثم تركوه في الشارع وفروا هاربين. على الفور، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما.