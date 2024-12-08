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استجابة لطلب أهالي.. إنشاء مطبات صناعية في قرية بالغربية

11:01 ص الأحد 08 ديسمبر 2024

حملة مرورية- أرشيفية

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كتب- علاء عمران:

استجابت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، للتماس أهالي إحدى القرى بالمحافظة بإنشاء مطبات صناعية على الطريق العمومي المار أمام القرية، وذلك للحد من الحوادث المرورية المتكررة التي تعرض حياة المواطنين للخطر.

وتم تركيب المطبات الصناعية بالمنطقة محل الالتماس، كما قامت الأجهزة الأمنية بتوجيه حملات مرورية مكثفة لضبط المركبات المخالفة.

وأسفرت الجهود عن ضبط 228 مركبة "توك توك" مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الداخلية لضمان سلامة المواطنين وتحقيق الانضباط المروري.

حملات مرورية إنشاء مطبات صناعية الغربية
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