الداخلية تستهدف تجار المخدرات والأسلحة النارية في أسوان ودمياط

كتب- علاء عمران

نفذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريتَي أمن أسوان ودمياط حملات أمنية موسعة في مختلف دوائر أقسام ومراكز الشرطة في كلا المحافظتين.

وقد أسفرت الحملات عن نتائج إيجابية حيث تم ضبط العديد من القضايا الهامة في مجالي المخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة، كما يلي:

مديرية أمن أسوان

تم ضبط 9 قضايا إتجار في المواد المخدرة، تضمنت ضبط 7.5 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و6.3 كيلو جرام من مخدر البانجو، وكمية من مخدري "الهيروين والشابو"، بالإضافة إلى 8650 قرص مخدر. كما تم ضبط 6 قطع سلاح ناري غير مرخص، تشمل بندقية آلية، بندقية خرطوش، 3 فرد محلي، وطبنجة، بالإضافة إلى 9 خزائن متنوعة وعدد من الطلقات. وقد تم القبض على 13 متهماً، من بينهم 4 لهم معلومات جنائية، وتم تنفيذ 806 أحكام قضائية متنوعة.

مديرية أمن دمياط

تم ضبط 7 قضايا إتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، حيث تم ضبط 7.8 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و13 كيلو جرام من مخدر البانجو، وكمية من مخدر الهيروين. كما تم ضبط 4 قطع سلاح ناري غير مرخص، تشمل بندقية خرطوش، و3 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة. وقد تم القبض على 10 متهمين، 7 منهم لهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة الاعامة التحقيق.