غلق كلي لامتداد حسن المأمون ومطلع كوبري سبيل المؤمنين لأعمال المونوريل

كتب - علاء عمران:

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة إجراء تحويلات مرورية لتنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالمحطة رقم 6 بشارع امتداد حسن المأمون ضمن مشروع مونوريل العاصمة الإدارية، وغلق كلي لامتداد حسن المأمون.

ووفق الإدارة العامة لمرور القاهرة، تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لاستكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالمحطة رقم 6 بشارع امتداد حسن المأمون ضمن مشروع مونوريل العاصمة الإدارية، مما يستلزم الغلق الكلي لشارع امتداد حسن المأمون لمسافة 200 متر في كل اتجاه.

وقال مصدر أمني إن تنفيذ تلك الأعمال سيبدأ من الساعة 12:05 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 6/12/2024 ولمدة 3 أيام.

وأوضح المصدر أن الغلق الكلي لشارع امتداد حسن المأمون (200 متر) في كل اتجاه سيكون على النحو الآتي:

القادم من شارع حسن الشريف (مسجد السلام) باتجاه محور شنزو آبي في الوصلة من شارع الشركات وحتى مطلع كوبري سبيل المؤمنين.

القادم من محور شنزو آبي باتجاه شارع حسن المأمون (مسطح كوبري سبيل المؤمنين من منزل الكوبري وحتى شارع الورش).

وسيتم غلق مطلع كوبري سبيل المؤمنين للقادم من الوفاء والأمل تجاه شارع حسن المأمون، وإجراء بعض التحويلات المرورية بشارع حسن المأمون، كالتالي:

القادم من شارع حسن المأمون باتجاه محور المشير يتجه يسارًا من الفتحة المستحدثة بجزيرة المنتصف أمام شارع الورش، ثم يستكمل بشارع الورش يميناً إلى محور شنزو آبي، فالدوران والعودة تجاه مناطق الوفاء والأمل ومحور المشير.

القادم من محور المشير باتجاه كوبري سبيل المؤمنين يسلك مسطح كوبري سبيل المؤمنين تجاه محور شنزو آبي، ثم يميناً إلى شارع المسبك والدوران والعودة باتجاه محور شنزو آبي، ثم يمينًا إلى شارع الورش باتجاه مناطق حسن المأمون.

القادم من طريق الخدمة بمحور شنزو آبي يسلك شارع الورش باتجاه مناطق حسن المأمون.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.