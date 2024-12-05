حالة صعق كهربائي داخل حمام سباحة نادي بأكتوبر

كتب - محمد شعبان:

شهد حمام سباحة نادي مصر للتأمين بمدينة 6 أكتوبر إصابة شاب بصعق كهربائي اليوم الخميس.

تلقى مأمور قسم شرطة أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث صعق كهربائي داخل نادي خلف مول العرب.

انتقلت أقرب دورية أمنية إلى محل البلاغ وتبين سقوط مصاب إثر تعرضه لصعق كهربائي داخل حمام السباحة ونقله إلى مستشفى الشيخ زايد المركزي للعلاج.

ويستمع رجال الشرطة إلى أقوال القائمين على النادي لمعرفة ملابسات الحادث وتحرر محضر بالواقعة.