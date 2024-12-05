وزير العدل يوقع بروتوكول تعاون مع "الأمم المتحدة الإنمائي" لتعزيز المساعدة القانونية الأسرية

كتب- محمد الصاوي:

وقع المستشار عدنان فنجري وزير العدل، برتوكول تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيما يخص مكاتب المساعدة القانونية الأسرية.

وقال المستشار عدنان فنجري وزير العدل، إن مصر تعمل على حماية الأسرة المصرية ودعمها برؤى واعية، تدرك أن الأسرة أساس المستقبل المجتمع وكان من الأهمية العناية بها، والعمل على تمسكها لتنشئه مواطنين أسوياء قادرين على حماية وطنهم والنمو بها.

وأكد وزير العدل أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق تلك الأهداف، وإبراز دور مكاتب المساعدات القانونية لمساعدة الأسرة في أصعب الأوقات وتقديم المشورة القانونية، ورفع الوعي الأسري والعمل على حل النزاعات القضائية وتسوية الخلافات بعيدا عن ساحات القضاء.

وأوضح وزير العدل أن توقيع مذكرة التفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يمثل واحدا من إجراءات فتح افاق جديدة لتطوير مكاتب المساعد القانوني على نحو أكثر فعالية، وتطوير البنية التحتية والرقمية وتدريب الكوادر وتوسيع نطاق هذه المكاتب وتسهيل تقديم الخدمات القانونية المختلفة.

وأشاد وزير العدل ببرنامج الأمم المتحدة وجهوده المتواصلة منذ عقود من الزمن لتقديم المساعدات القانونية، فضلا عنة التزام وزار العدل بتسليم كاف العقبات لضمانة نجاح الشراك وتحقيق الأهداف المرجوة.