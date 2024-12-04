النيابة العامة تتابع إجراءات الإسكندرية لاحتواء حوادث انهيار الشرفات

كتب- أحمد أبو النجا:

أصدرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بيانًا إلحاقيًا بشأن حادث انهيار شرفات المباني في محافظة الإسكندرية، بعد بيانها الصادر في 21 نوفمبر الماضي.

وجاء في البيان: في ضوء التوصيات التي أصدرتها النيابة العامة للحد من حوادث انهيار الشرفات والعقارات الآيلة للسقوط في الإسكندرية، أفادت محافظة الإسكندرية باتخاذ عدة إجراءات مهمة، منها تشكيل 15 لجنة على مستوى الأحياء لمعاينة العقارات المتضررة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، سواء بهدمها أو ترميمها.

كما شددت المحافظة على ضرورة إخلاء العقارات فوريًا في حالات الخطر الداهم، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المواطنين والممتلكات.

وأضاف البيان، أن النيابة العامة تواصل متابعة سير تنفيذ هذه الإجراءات في كافة الأحياء لضمان تنفيذها بشكل فعال، والحفاظ على سلامة المواطنين.