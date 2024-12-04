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المرور تضبط 41 ألف مخالفة مرورية في يوم واحد لتحقيق الانضباط على الطرق

12:26 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024

مخالفة مرورية

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كتب- علاء عمران

كثفت الإدارة العامة للمرور حملاتها على الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور في مديريات الأمن المختلفة، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 41,275 مخالفة مرورية متنوعة.

تضمنت المخالفات ضبط 722 حالة سير بدون تراخيص، و20 دراجة نارية مخالفة، بالإضافة إلى 24,227 حالة تجاوز للسرعة المقررة. كما تم رصد 1,599 مخالفة للتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و7 مخالفات للوقوف العشوائي، و17 حالة مخالفة لشروط التراخيص.

اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وباشرت النيابة التحقيق.

مخالفة مرورية الهاتف المحمول الإدارة العامة للمرور
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