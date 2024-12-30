الداخلية تكشف تفاصيل سرقة حقيبة من داخل مسجد وضبط المتهم بالشرقية

كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام شخص بسرقة حقيبة تحتوي على جهاز "لاب توب"، وبعض المتعلقات من داخل أحد المساجد بالشرقية أثناء أداء الصلاة.

وبالفحص، تبين أنه قد ورد بلاغ للأجهزة الأمنية بالشرقية، من مندوب توصيل طلبات بإحدى شركات الأجهزة الإلكترونية بشأن الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، الذي أرشد عن المسروقات، كما أقر بارتكابه واقعة مماثلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.