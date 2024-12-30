لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الداخلية تكشف تفاصيل سرقة حقيبة من داخل مسجد وضبط المتهم بالشرقية

11:42 ص الإثنين 30 ديسمبر 2024

الشرطة المصرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام شخص بسرقة حقيبة تحتوي على جهاز "لاب توب"، وبعض المتعلقات من داخل أحد المساجد بالشرقية أثناء أداء الصلاة.

وبالفحص، تبين أنه قد ورد بلاغ للأجهزة الأمنية بالشرقية، من مندوب توصيل طلبات بإحدى شركات الأجهزة الإلكترونية بشأن الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، الذي أرشد عن المسروقات، كما أقر بارتكابه واقعة مماثلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سرقة حقيبة من داخل مسجد وزارة الداخلية الشرقية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ضبط قائد سيارة محملة بالقمامة بدون لوحات في الشرقية

إعلان

إعلان