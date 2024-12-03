"البلكونات وقعت".. انفجار أسطوانة غاز في عقار بأوسيم

كتب - محمد شعبان:

شهد مركز أوسيم انفجار أسطوانة غاز صغيرة داخل شقة بمنطقة بشتيل شمال الجيزة أسفر عن إصابة أب وابنته بحروق نقلا على إثرها لمستشفى.

تلقى العميد محمد ربيع رئيس مباحث قطاع الشمال إخطارًا من غدارة شرطة النجدة بسماع دوي انفجار ببشتيل البلد دائرة مركز أوسيم.

اللواء محمد العدلي مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة دفع بسيارات إطفاء مدعومة بفريق إنقاذ بري للتدخل حال الطوارئ تنسيقًا مع قطاع الشمال.

تبين بالفحص انفجار أسطوانة غاز داخل شقة بالطابق الرابع بعد الأرضي العقار رقم 13 شارع الأسيوطي، مما أسفر عن إصابة هاني عبد العال 51 سنة وابنته "جنة 14 سنة" بحروق من الدرجتين الأولى والثانية.

كما تسبب الانفجار في انهيار واجهة العقار وحائط وشرفتين، وأشرف رئيس المدينة على فصل الغاز والكهرباء عن العقار لحين معاينة الأضرار وإعداد تقرير عن الحالة الإنشائية للعقارات المحيطة.