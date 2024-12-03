"البكرة هشمت رأسه".. نهاية مأسواية لسائق داخل مصنع بكرداسة

كتب - محمد شعبان:

لقي سائق مصرعه في حادث مأساوي داخل مصنع كهرباء بكرداسة شمال قطاع أكتوبر اليوم الثلاثاء.

تلقى العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع جثة داخل مصنع بقرية أبو رواش نتيجة حادث عمل.

انتقل المقدم محمد سعودي رئيس مباحث كرداسة إلى محل البلاغ وتبين بالفحص سقوط بكرة كهرباء على رأس سائق يدعى صبيح سعيد 60 سنة مما أسفر عن وفاته في الحال.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة مستشفى الشيخ زايد المركزي تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.