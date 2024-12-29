وزير الداخلية يهنئ السيسي وقيادات الدولة بالعام الميلادي الجديد

كتب- علاء عمران

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وقيادات الدولة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

وجاء فيها:

"بمشاعر الاعتزاز والتقدير يطيب لي، وأنا وهيئة الشرطة، أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهاني وأصدق الأماني بمناسبة العام الميلادي الجديد.

يطل علينا هذا العام وتتواصل مسيرة العمل الوطني نحو تحقيق غدٍ مشرق بالآمال، لترسيخ دعائم الاستقرار لشعب عظيم اصطف خلف قيادتكم الحكيمة، وواجه التحديات بإيمان وبإرادة وطنية، مُستبشراً بما تحقق من مشروعات، ومتطلعاً للمزيد من الإنجازات لتحيا مصر دائماً واحة للأمن والأمان.

حفظكم الله سيادة الرئيس قائدًا أبياً، وحفظ مصر من كل سوء. ونحن في جهاز الشرطة على عهدنا، نمضي بعزيمة ثابتة وبصمود لا يلين لتأمين مسيرة أمتنا نحو التقدم والنماء. وكل عام وسيادتكم بخير."

كما بعث وزير الداخلية برقيات تهنئة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد فتحي خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وفي سياق متصل، بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام، جاء فيها:

"يسرني مع بداية العام الميلادي الجديد 2025 أن أبعث إلى الأخوة والأبناء من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام، بأصدق التهاني وأطيب الأماني.

يأتي احتفالنا بعام ميلادي جديد، حققت فيه المنظومة الأمنية العديد من النجاحات والإنجازات بفضل تواصل العطاء والتضحيات. وإننا إذ نتوجه للمولى جلت قدرته بالدعاء أن يجعله عام خير ونماء وسلام، لنرجو لمسيرتنا الوطنية دوام التوفيق والسداد. ونؤكد على أهمية التفاني والمثابرة والإقدام، وبذل المزيد من الجهد والارتقاء بمعدلات الأداء لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، لتحيا مصر دائماً عزيزة كريمة، ويحيا شعبها العظيم آمناً مطمئناً.وكل عام وأنتم بخير.