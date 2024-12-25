غلق 156 محلًا لعدم الالتزام بقرار الغلق لترشيد الكهرباء

كتب- علاء عمران:

أغلقت وزارة الداخلية 156 محلًا خلال 24 ساعة، لمخالفتها قرار الغلق الصادر عن مجلس الوزراء بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية عن تحرير 156 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وعرض الوقائع على النيابة العامة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتطبيق التدابير اللازمة لدعم خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة.