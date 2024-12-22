شرطة التموين تضبط 6 أطنان دقيق مدعم في 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكثفة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط عدة قضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، حيث تم ضبط حوالي 6 أطنان من الدقيق (أبيض، بلدي مدعم) خلال 24 ساعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، بهدف منع تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتستمر الأجهزة الأمنية في تنفيذ حملات مكثفة لحماية المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، مع التصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز أو بيعه بأعلى من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.