هشم رأسه وسحل جثته.. جريمة بشعة تهز البدرشين

كتب - محمد شعبان:

كعادته كل أسبوع، خرج إبراهيم صابر من منزله بقرية الطرفاية مركز البدرشية لتوصيل أخته الكبرى إلى بيت الأسرة، حظه العاثر أوقع في طريقه تاجر مخدرات من أرباب السوابق، اعترض طريقه بوصلة من السباب تطورت إلى مشاجرة انتهت بشكل دموي.

ابن الـ17 عامًا حاول تجاوز الموقف والمضي قدمًا في طريقه لتوصيل شقيقته لكن الطرف الثاني كان له رأي آخر، واصل سبه بألفاظ خارجة ووصل الأمر إلى ضربه بعصا غليظة "شومة" على رأسه لتسيل منه الدماء ويسقط مغشيًا عليه. الجاني لم يكتف بذلك، وسحل ضحيته واعتدى عليه بسلاح أبيض ليتأكد من وفاته قبل أن يفر هاربًا.

أهالي الطرفاية وقفوا في صدمة من هول المشهد، أسرعوا بنقل عامل الدليفري البسيط إلى المستشفى المركزي في محاولة أخيرة لإبقائه على قيد الحياة لكن بعد فوات الأوان، أعلن طبيب قسم الاستقبال وفاته متأثرًا بإصابته بنزيف داخلي ليخطر نقطة الشرطة الملحقة بالمستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب وجه ضباط مباحث البدرشين بسرعة ضبط المتهم وأداة الجريمة، وانتدب قوة أمنية بمسرح الجريمة لملاحظة الحالة الأمنية.