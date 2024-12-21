صغيرة على القتل.. مأساة طفلة سودانية في مساكن عثمان بأكتوبر

كتب - محمد شعبان:

شهدت منطقة مساكن عثمان بمدينة السادس من أكتوبر جريمة قتل ضحيتها طفلة سودانية.

مأمور قسم شرطة ثالث أكتوبر تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال المستشفى المركزي جثة طفلة ووجود شبهة جنائية.

تحريات المقدم محمد داود رئيس مباحث القسم الأولية بينت مقتل "نسرين.ع." 4 سنوات، سودانية الجنسية، إثر تعرضها للضرب والاشتباه في تورط أحد أفراد أسرتها.

أودعت الشرطة الجثمان ثلاجة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، واستدعت أسرتها لسماع أقوالهم حول الواقعة.