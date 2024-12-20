"طار بالموتوسيكل من فوق المحور".. شاب يصارع الموت في المستشفى

كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة ملقاة بشارع الرشاح مركز كرداسة شمال قطاع أكتوبر.

قوة من القسم بقيادة الرائد محمد سعودي انتقلت إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن الجثة لشخص فارق الحياة نتيجة حادث سير.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

في سياق آخر، أصيب قائد دراجة نارية سقط من أعلى محور كمال عامر تحديدًا عند سلم الإليزيه اتجاه ترعة الزمر.

وتم نقله إلى مستشفى إمبابة العام للعلاج وتحرر محضر بالواقعة.