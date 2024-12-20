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الداخلية تغلق 151 محلًا لمخالفة قرار ترشيد الكهرباء

11:48 ص الجمعة 20 ديسمبر 2024

ارشيفية

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كتب- علاء عمران:

أغلقت وزارة الداخلية 151 محلًا تجاريًا لمخالفتها قرار الغلق الصادر عن مجلس الوزراء بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك خلال 24 ساعة فقط.

جاءت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ضمن حملة مكثفة أسفرت عن تحرير 151 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إحالة المخالفين إلى النيابة العامة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وزارة الداخلية ترشيد الكهرباء مجلس الوزراء ترشيد استهلاك الكهرباء
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