الحماية المدنية بالشرقية تنقذ شخصًا غير قادر على الحركة وتنقله للمستشفى

كتب- علاء عمران:

استجابت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، لاستغاثة تلقاها من أحد الأشخاص غير قادر على الحركة، ونقله إلى المستشفى.

تلقى مركز الشرطة استغاثة من شخص يحمل جنسية إحدى الدول، ويقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر، يفيد بأنه غير قادر على الحركة بسبب مرضه والسمنة المفرطة، ويحتاج إلى النقل إلى مستشفى لتلقي العلاج.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بالشرقية إلى مكان البلاغ، وقامت بمساعدته في نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وقد تقدم الشخص المذكور بالشكر لرجال الشرطة على استجابتهم الفورية وتلبية استغاثته، مما يعكس التزام الأجهزة الأمنية بتقديم الدعم والمساعدة في الحالات الإنسانية.

جاء ذلك يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية، وبالأخص التعامل الإيجابي مع البلاغات ذات الطابع الإنساني.