"لقيط عمره يوم".. لغز العثور على جثة رضيع بأوسيم

كتب - محمد شعبان:

عثر أهالي قرية البراجيل مركز أوسيم الجيزة على جثة رضيع ملقى بالشارع، الخميس.

العميد محمد ربيع رئيس مباحث قطاع الشمال تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالعثور على طفل لقيط بدائرة المركز.

معاينة العقيد مجدي موسى الأولية بينت أن الجثة لطفل عمره يوم، تركه مجهول بالشارع وتم إيداعه ثلاجة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

رئيس المباحثوجه معاونيه بمراجعة كاميرات المراقبة بتحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم.