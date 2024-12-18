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صور| انقلاب تريلا محملة بمواد بترولية بالقرب من حي الأسمرات باتجاه التجمع الأول

01:33 م الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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    انقلاب تريلا محملة بمواد بترولية (2)
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    انقلاب تريلا محملة بمواد بترولية (5)
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كتب- علاء عمران:

شهد محور حسب الله الكفراوي حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالبنزين، عند نزلة الهضبة باتجاه التجمع الأول، بجوار حي الأسمرات. ويجري رجال المرور تحويلة مرورية بموقع انقلاب السيارة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغاً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة تريلا محملة بمواد بترولية بالقرب من حي الأسمرات باتجاه التجمع الأول، وانتقل رجال المرور والحماية المدنية إلى موقع الحادث.

تبين انتشار بعض كميات المواد البترولية على نهر الطريق، وتم تحويل مسار الطريق مؤقتاً لحين الانتهاء من رفع السيارة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المرور والمارة.

انقلاب تريلا حي الأسمرات محور حسب الله الكفراوي حوادث الطرق
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