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مصرع شخص وإصابة آخر صدمتهما سيارة أعلى الطريق بمنطقة بولاق الدكرور

03:40 ص الأربعاء 18 ديسمبر 2024

سيارة اسعاف

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كتب- محمد فتحي:

اصطدمت قبل قليل سيارة أعلى الطريق في منطقة بولاق الدكرور بأشخاص، مما أسفر عن إصابة شخص ووفاة آخر.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة، إخطارا من طوارئ الصحة، يفيد باصطدام سيارة بأشخاص فى بولاق الدكرور.

على الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى مكان الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية، وفاة شخص وإصابة آخر جرى نقلهما إلى المستشفى.

وتحفظت قوات الشرطة على السائق والسيارة المتسببة في الحادث، إذ تم تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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