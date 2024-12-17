شادي يطلب تطليق زوجته: "بتضربني"

كتبت- فاطمة عادل:

تقدم "شادي.ع"، 35 عامًا، برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطالب فيها بتطليق زوجته مبررًا طلبه: "بتصحيني من النوم بالضرب". كان يظن أن قوة شخصيتها تعني أنها سند له، لكن الأيام كشفت له جانبًا آخر من حياتها.

استفاق "شادي" ذات صباح على صوت صراخ زوجته، وهي تهزه بعنف وتضربه على كتفه قائلة: "هتفضل نايم؟ قوم روح شغلك، عاوزة أنزل لبيت أهلي أقعد معاهم".

كان ذلك اليوم يشبه غيره من صباحات شادي الروتينية، حيث اعتاد أن تبدأ يومه بالصراخ والضرب الطفيف، لكنه قرر هذه المرة ألا يصمت ويواجهها بأن طريقتها غير مقبولة تمامًا.

لكنها ردت بحدة: "دي طريقتي، ولو مقومتش من النوم هكسر عضمك". وبعد شجار دام ساعتين، خرجت للعمل دون أن تضع حلاً لهذه الطريقة المزعجة.

وبعد مرور شهور بهذه الحال، بدأ شادي يشعر أن كرامته تُدهس يومًا بعد يوم. حاول مرارًا التحدث معها بهدوء، لكنها كانت ترى في صرامتها نوعًا من الحب.

قرر شادي أن يطلب الطلاق بعد حادثة "ضربه بالعصاية"، التي جعلته ينهار تمامًا. وكان ذلك آخر ما استطاع تحمله، قائلاً لها: "حاولت كتير أستوعب طريقتك، لكن اللي بيحصل مش طبيعي. أنا مش قادر أكمل كده".

تفاجأت الزوجة بطلبه، وبدأت تدافع عن تصرفاتها، لكن شادي كان قد اتخذ قراره. بالنسبة له، الحب يجب أن يكون احترامًا وشراكة.

لجأ الزوج إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، ورفع دعوى تطليق للضرر ضد زوجته حملت رقم 731 لسنة 2024، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.