افحص بعيدًا عن وحدتك.. 6 خدمات تقدمها سيارات المرور - الشروط والأماكن

كتب- أحمد أبو النجا:

في إطار تسهيل الإجراءات المرورية على المواطنين، أطلقت وزارة الداخلية سلسلة من الخدمات الإلكترونية المتطورة التي تتيح للمواطنين إتمام معاملاتهم المرورية بكل يسر دون الحاجة للتوجه إلى وحدات المرور.

من خلال هذه الخدمات، يمكن للمواطنين إجراء كافة الإجراءات المتعلقة بالسيارات والرخص عبر الإنترنت أو من خلال مراكز الخدمة المتنقلة المنتشرة في بعض المحافظات.

الخدمات المتاحة بوحدات المرور الإلكترونية:

تجديد رخصة تسيير مركبة.

بدل تالف / فاقد رخصة تسيير مركبة.

بدل تالف / فاقد رخصة قيادة.

إصدار ملصق إلكتروني.

بدل تالف / فاقد ملصق إلكتروني.

خدمة الفحص الفني للمركبات.

حجز موعد بوحدات المرور الإلكترونية

تقديم بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز سفر ساري.

لا يتم التعامل نقديًا، ويتم السداد باستخدام كروت الائتمان.

تقدم الخدمة للمركبات الملاكي والدراجات النارية الأقل من 2030 سي سي.

وجود شهادة براءة ذمة سارية.

يتم قبول التوكيلات المميكنة المؤمنة فقط لوكيل واحد من المالك.

لا يتم قبول خطابات رفع أو تجديد الحظر الصادرة من الشركات.

عند تقديم مذكرة فقد لرخصة، يجب أن تكون صادرة من قسم الشرطة المختص.

خدمات غير متاحة عبر وحدات المرور الإلكترونية وحدات المرور الإلكترونية لا تقدم خدمات "نقل القيد"، "نقل الملكية"، "خدمات الأجانب"، أو "خدمات الشركات". كما لا يتم التعامل مع تصاريح التسيير أو خطابات التجديد أو رفع الحظر الورقي.

الوحدات الإلكترونية في الأماكن التالية:

وحدة المرور الإلكترونية بالقاهرة (مول سيتى ستارز- الطابق السابع).

وحدة المرور الإلكترونية بالقاهرة (ميفيدا- القاهرة الجديدة).

وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة بالقاهرة (مسجد عمر مكرم).

وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة بالقاهرة (أرض المعارض- مدينة نصر).

وحدة المرور الإلكترونية بالجيزة (داندى مول).

وحدة المرور الإلكترونية بالجيزة (الحصري- موقف الحافلات).

وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة بالجيزة (ميدان درة- الشيخ زايد).

وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة بالجيزة (ميدان الثورة- الدقي).

وحدة المرور الإلكترونية بمطروح (مراسى).

وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة بمطروح (مطروح).

وحدة المرور الإلكترونية بالغربية (نادى طنطا).

وحدة المرور الإلكترونية بالبحر الأحمر (سيتى سنتر- الغردقة).

وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة بأسوان (أسوان).

وحدة المرور الإلكترونية بالإسكندرية (كارفور- سيتى سنتر).

وحدة المرور الإلكترونية بالإسكندرية (نادى سموحة).

وحدة المرور الإلكترونية ببورسعيد (الحى الإماراتى).