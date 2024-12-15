قضية حريق استوديو الأهرام.. تأجيل استئناف موظف شركة كهرباء على الحبس 3 سنوات

كتب - رمضان يونس:

قررت محكمة جنح مستأنف جنوب الجيزة دائرة "العمرانية"، اليوم الأحد، تأجيل نظر ثاني جلسات الاستئناف رقم 16636 لسنة 2024، المقدم من المتهمين في واقعة حريق استوديو الأهرام، على قرار حبسهم 3 سنوات، إلى جلسة 29 ديسمبر لإعلان المتهم بالتأجيل الإداري.

وفي جلسة 31 يوليو الماضي، أصدرت محكمة جنح العمرانية حكمها على 4 متهمين من شركة الإنتاج والدفاع المدني والمسؤول عن اشتراطات الأمن الصناعي بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه والتعويض المدني المؤقت للمتضررين في القضية رقم 4625 لسنة 2024 المعروفة إعلاميًا بـ "حريق استوديو الأهرام".

وجاء منطوق الحكم الصادر من محكمة الجنح كالتالي:

معاقبة المتهمين بالسجن لمدة 3 سنوات عن التهمة الأولى، والحبس شهر عن التهمة الثانية، والغرامة 50 جنيهًا عن التهمة الثالثة، وكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لكل متهم.

إلزامهم بدفع مبلغ قدره جنيه واحد للمدعين بالحقوق المدنية على سبيل التعويض المدني المؤقت، وإلزامهم برد مبلغ 50 جنيهًا أتعاب محاماة.

إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة من شركة إدارة الأصول الثقافية والسينمائية وشركة "س. أ" بصفته الممثل القانوني للشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 4625 لسنة 2024 أن المتهمين "محمد .ف. أ"، و"محمد .م. ع"، و"ماهر .م .ع"، و"محمد .ج.إ"، في 26 مارس 2024، بدائرة قسم العمرانية بمحافظة الجيزة، تسببوا عن طريق الإهمال في إصابة المجني عليهم "محمد سيد رمضان"، و"على السيد رمضان"، و"مرتاح السيد"، و"سمير عبد العال ع"، و"عبد الرحمن رمضان"، و"محمد عصام م".

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين تسببوا في نشوب حريق بموقع التصوير داخل استوديو الأهرام بشارع خاتم المرسلين - العمرانية، نتيجة إهمالهم وعدم مراعاتهم لاحتياطات الأمان والسلامة المتبعة في اشتراطات التأمين على الكهرباء. أدى ذلك إلى حدوث خلل كهربائي أشعل عوازل الأسلاك الكهربائية في الاستوديو، ما تسبب في اشتعال النيران بمحتويات المكان وانتقالها إلى المباني السكنية المجاورة، مما أسفر عن تلفيات بالمحتويات الخاصة للمجني عليهم.