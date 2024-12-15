رفع 44 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة في القاهرة والجيزة

كتب- علاء عمران:

عزّزت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها في الشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، وتمكنت من رفع 44 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملات مرورية موسعة لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة في الشوارع.

ويأتي ذلك بالتنسيق مع الأحياء، والأجهزة الأمنية، وشرطة المرور، وشرطة المرافق، ممثلي كافة الجهات المعنية.