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المرور يضبط 40 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

03:21 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

حملة مرورية

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كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع إدارات المرور بالمحافظات تنفيذ حملات مرورية شاملة لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط على الطرق.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 40,052 مخالفة مرورية متنوعة، شملت 817 مخالفة سير بدون تراخيص، و27 دراجة نارية مخالفة، و23,657 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و4 مخالفات مواقف عشوائية، و1,580 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و11 مخالفة لشروط التراخيص.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.

حملات مرورية مخالفات مرورية الإدارة العامة للمرور
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