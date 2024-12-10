ساحر على الفيسبوك.. سقوط دجال البساتين في قبضة الأمن

كتب- علاء عمران

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من كشف ملابسات قيام عاطلين، مقيمين بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، بالنصب على المواطنين من خلال ادعائهما القدرة على العلاج الروحاني ومزاولة أعمال السحر والدجل.

وأكدت المعلومات والتحريات أن المتهمين كانا يروجون لنشاطهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عرضا خدمات العلاج الروحاني مقابل مبالغ مالية، مما دفع العديد من المواطنين إلى التعرض لعمليات النصب والاحتيال.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، وبحوزتهما هاتفين محمولين يحتويان على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ اتخاذ كافة التدابير المناسبة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بمختلف صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال.