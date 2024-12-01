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زوج يكافئ شريكة حياته بتمزيق بطنها بـ3 طعنات في أطفيح

06:52 م الأحد 01 ديسمبر 2024

جريمة قتل - تعبيرية

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كتب - محمد شعبان:

لم تتحمل ربة منزل معاناة زوجها مع مرضه النفسي، حالة اكتئاب أحكمت قبضتها عليه وحاصرته في تفاصيل حياته. قررت مساعدته بكل قوتها فكافأها الزوج بـ3 طعنات بالبطن تصارع على إثرها الموت بالمستشفى.

العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب تلقى إخطارًا من نقطة شرطة المستشفى المركزي بوصول ربة منزل مصابة بطعنات إثر ادعاء مشاجرة.

تحريات المقدم محمد مختار رئيس مباحث أطفيح توصلت إلى أن المصابة طلبت من زوجها -مريض نفسي- تناول جرعة الدواء المقررة من طبيبه فاحتد عليها ونهرها "مش هاخد حاجة.. أنا زي الفل".

مع تطور النقاش الساخن بينهما استل الزوج سكينًا من المطبخ مسددًا لشريكة حياته 3 طعنات بالبطن لتطلق صرخات استغاثة تجمع على إثرها الجيران ونقلوها بين الحياة والموت إلى المستشفى.

بتقنين الإجراءات، تحفظت الشرطة على المتهم والأداة المستخدمة وأمرت النيابة العامة بعرضه على مستشفى للأمراض النفسية والعقلية لبيان مدى سلامة قواه العقلية.

جريمة شروع في قتل مريض نفسي أطفيح جريمة زوجية
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