ربحها من تجارة العملة.. ضبط شخصين قاما بغسل 30 مليون جنيه في القاهرة

كتب- علاء عمران:

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين مقيمين بمحافظة القاهرة، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

تمكن المتهمان من محاولة إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال استثمارها في شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي والسيارات، فضلاً عن تأسيس شركات واستثمار الأموال فيها.

وقدرت قيمة الأموال المغسولة بحوالي 30 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات في القضية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.