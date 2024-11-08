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"موكب زفاف يتحول لاستعراض خطير".. فيديو يُثير الجدل والشرطة تتدخل

02:00 م الجمعة 08 نوفمبر 2024

وزارة الداخلية

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كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يظهر قائدين لسيارتين يقومان بأداء حركات استعراضية خلال سيرهما ضمن موكب زفاف على طريق المنصورة/سندوب، مما عرض حياتهما وحياة الآخرين للخطر وتسبب في تعطل الحركة المرورية.

وعقب الفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارتين وقائديهما. وبمواجهتهما، اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة على النحو الذي ظهر في الفيديو.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق السيارتين وقائديهما، لضمان سلامة الطريق والحفاظ على الانضباط المروري.

وزارة الداخلية ديرية أمن الدقهلية\ ركات استعراضية وكب زفاف بالدقهلية يديو يُثير الجدل
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