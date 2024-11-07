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الشرطة تداهم كيانا تعليميا وهميا في العجوزة

07:28 م الخميس 07 نوفمبر 2024

كيان تعليمي - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

داهمت مأمورية من مكافحة جرائم الأموال العامة كيانا تعليميا وهميًا بالعجوزة.

تحريات مكافحة جرائم الأموال العامة أكدت إدارة شخص لكيان تعليمى بدون ترخيص بالعجوزة؛ للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات.

المتهم يوهم ضحاياه بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

بتقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان وبحوزته (مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان) وتحرر المحضر اللازم.

كيان تعليمي وهمي العجوزة مكافحة الأموال العامة الداخلية شهادات
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