اندلاع حريق داخل مجمع الاستشارات الهندسية بأكتوبر

كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة اليوم الاثنين، حريقا اندلع بمجمع الاستشارات الهندسية دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بالمنطقة الصناعية الثالثة.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بالتنسيق مع قطاع إطفاء أكتوبر ومأمور القسم.

تبين بالفحص نشوب حريق بمجمع الاستشارات الهندسية بجوار مركز لصيانة المعدات وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران وإخماد الحريق دون إصابات.