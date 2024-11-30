الداخلية: سحب 1235 رخصة قيادة في 24 ساعة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

كتب- علاء عمران:

سحبت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية 1235 رخصة قيادة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني.

يُذكر أن المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني انتهت في مارس من العام 2021، وتم تفعيل لوائح المرور ضد المخالفين الذين لم يقوموا بتركيب الملصق.

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، الذي يُعد خطوة هامة نحو تطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة.

كما تواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من طلب تركيب الملصق الإلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا عبر موقع بوابة مرور مصر.

ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساءً لتيسير إجراءات تركيب الملصق الإلكتروني، بالإضافة للفترة الصباحية، حتى انتهاء المدة المحددة.