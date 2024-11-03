نزاع قضائي وقتيل في الشارع .. قرار عاجل من النيابة في جريمة قهوة أسوان بمصر الجديدة

كتب ـ رمضان يونس:

قررت جهات التحقيق بنيابة مصر الجديدة بالقاهرة، اليوم الأحد، حبس "ناصر" 15 يومًا على ذمة القضية؛ لاتهامه بذبح صاحب قهوة "أسوان" ـ حمص ـ في شارع الكوربة أمام المارة في منطقة مصر الجديدة.

طالبت النيابة تحريات البحث الجنائي حول الواقعة وظروفها وملابساتها وصولاً لحقيقتها، وشخص مرتكبيها وبيان عما إذا كان المدعو "أمير كامل إبراهيم بشارة" ـ مالك العقار محل النزاع ـ له دور في ارتكاب الجريمة من عدمه، على أن يحرر محضرًا بما تم من إجراءات يعرض على جهات التحقيق عقب الانتهاء.

وتحفظت النيابة العامة، على هارد كاميرات المراقبة المركبة محل الجريمة ـ العصارة لفحصها؛ لكشف ملابسات الجريمة وما دار فيها، فيما استعجلت النيابة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على "ناصر" المتهم بقتل صاحب مقهى "أسوان" في شارع الكوربة أمام المارة ذبحًا، فيما تحفظت على أداة الجريمة "مطواة" عقب ارتكاب الجاني جريمته وسط الشارع.

أمام رجال المباحث، أدلى "ناصر" باعترافات تفصيلية عن الجريمة، وأقر بأنه على خلاف سابق مع المجني عليه "محمد" الشهير بحمص، بسبب نزاع قضائي على محل " العصير".

تولت النيابة العامة، تحقيقاتها مع المتهم إذ أصدرت قرارها السابق ضده.