الداخلية تنظم الاجتماع الرابع لتنسيق شؤون الشرطة بالاتحاد الإفريقي

كتب - علاء عمران:

نظمت أكاديمية الشرطة، ممثلة في المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية، الاجتماع السنوي الرابع لتنسيق شؤون المكون الشرطي بالاتحاد الأفريقي، بالتعاون مع مفوضية الاتحاد االإفريقي، خلال الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر 2024.

شارك في الاجتماع 35 ممثلًا عن مفوضية الاتحاد الإفريقي، التجمعات الأفريقية، الجهات المانحة والشريكة، مهام عمليات دعم السلام الإفريقية، إلى جانب ضباط مصريين معنيين بملف حفظ السلام.

هدف الاجتماع إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين المكونات الشرطية للاتحاد الأفريقي وعناصر التخطيط الإقليمية للقوة الإفريقية الجاهزة، مع التركيز على تنمية قدرات الكوادر الشرطية المشاركة في عمليات دعم السلام.

استقبل الوفود اللواء مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، الذي أكد في كلمته اهتمام وزارة الداخلية بتعزيز التعاون الأمني الدولي، مشيرًا إلى دور الأكاديمية في دعم وتدريب الكوادر الإفريقية والمصرية المشاركة في مهام حفظ السلام.

كما استعرضت قيادات الأكاديمية جهود الوزارة في المشاركة ببعثات حفظ السلام تحت مظلة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، ودور المركز المصري للتدريب في إعداد كوادر متخصصة لدعم الأمن والاستقرار على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

أعرب مسؤولو مفوضية الاتحاد الإفريقي عن تقديرهم للدور المصري البارز في دعم جهود حفظ السلام، مشيدين بإسهامات الشرطة المصرية في تحقيق الاستقرار بمناطق النزاعات.