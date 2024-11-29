الداخلية تمدد فعاليات "كلنا واحد" لتوفير السلع المخفضة حتى نهاية ديسمبر

كتب - علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية عن تمديد فعاليات المرحلة الـ26 من مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهر، ابتداءً من 1 ديسمبر 2024، بهدف دعم الأسر المصرية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنها.

وتسعى المبادرة إلى توفير السلع الغذائية وغير الغذائية عالية الجودة بأسعار مخفضة تصل إلى 50%، بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المختلفة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية. ومع دخول فصل الشتاء، تم إضافة مستلزمات وملابس شتوية ضمن المبادرة، كما تم التوسع في عدد الشركات والسلاسل التجارية المشاركة، ليشمل ذلك 2451 منفذًا و4 معارض رئيسية على مستوى المحافظات.

ويستمر توفير السلع بأسعار مخفضة من خلال 1050 منفذًا ثابتًا ومتحركًا، وسرادقات في الميادين والشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى قوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة. جميع المنافذ والأماكن متاحة عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

تجسد هذه المبادرة استجابة مستمرة من وزارة الداخلية لرفع العبء عن المواطنين، ودعم منظومة الحماية الاجتماعية في إطار توجيهات القيادة السياسية.