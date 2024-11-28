واقعة طالبة بولاق الدكرور.. إحالة 4 متهمين قتلوا الطفلة "هنا" للجنايات

دفاع "سفاح التجمع" في المرافعة: الضحية هي من طلبت ممارسة العلاقة بعنف

كتب ـ رمضان يونس:

أحالت جهات التحقيق بنيابة شمال الجيزة الكلية، 4 متهمين في واقعة قتل الطفلة "هنا" طالبة الصف الثاني الإعدادي، وطعن والديها "فرج" و"سمية"، والتعدي على شقيقها "إبراهيم" بسلاح أبيض؛ إثر معركة دامية دارت بينهما بسبب خلافات جيرة سابقة، بمنطقة بولاق الدكرور، إلى محكمة الجنايات العاجلة.

ووجهت النيابة العامة، للمتهمين تهمة القتل العمد للطفلة "هنا" والشروع في قتل والديها، والتعدي على شقيقها.

وكان رئيس مباحث بولاق الدكرور المقدم أحمد عصام، تلقى بلاغًا من الأهالي مفاده بوقوع مشاجرة بين "ترزي" وأسرته وجيرانه في شارع عبد المنعم رياض المتفرع من ترعة زنين ووجود قتيل ومصابين.

تحريات رجال البحث الجنائي، أفادت بنشوب مشادة كلامية بين طرف أول "فرج" ترزي وأسرته وطرف ثاني ( "م."، و"ح"، و"س"، و"ح") تحولت إلى مشاجرة تعدى على إثرها الطرف الثاني على الأول، عقب تجديد خلاف سابق وقع قبل 3 أشهر.

وأوضحت تحريات المباحث، أن المتهمين تعدوا على "فرج" والد الطفلة "هنا" بالأسلحة البيضاء وسط الشارع حتى فقد وعية، وحال دفاع زوجته "سمية" عنه كالها أحد المتهمين بطعنة نافذة أسفل الصدر، ثم لاحق الطالبة بثلاث 3 طعنات في الجسد أوقعها قتيلة قبل إسعافها في المستشفى بعد عودته من المدرسة.

تمكن رجال مباحث القسم من إلقاء القبض على 3 متهمين وجار البحث عن المتهم الأخير "محمود." الهارب، وبعرضهم على جهات التحقيق أصدرت النيابة قرارها السابق واحالتهم إلى المحكمة الجنايات المختصة لما نسب إليهم من اتهامات.