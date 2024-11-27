لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

قرار جديد بشأن عصابة التنقيب عن الآثار في أبو النمرس

07:27 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

تنقيب عن الاثار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمود الشوربجي:

أمر قاضي معارضات محكمة الجيزة، باستمرار حبس 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار في أبو النمرس، 14 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين عثر بحوزتهم على أدوات تستخدم في الحفر، كما عثر على حفرة بعمق عدة أمتار.

واعترف المتهمون في التحقيقات أنهم أقبلوا على التنقيب عن الآثار لسعيهم، للوصول للكسب السريع.

وكانت معلومات وردت لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تشير لتورط عدد من الأشخاص، في التنقيب عن الآثار، داخل عقار بأبو النمرس.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وعثر على حفرة بعمق عدة أمتار، كما ضبط بحوزتهم أدوات تستخدم في الحفر والتنقيب.

التنقيب عن الآثار أبو النمرس الجيزة الآثار
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
سحب 1412 رخصة قيادة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

إعلان

إعلان

عاجل - توقف مفاجئ لخدمة تحويل الأموال على "إنستاباي" عبر الموبايل