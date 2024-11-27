قرار جديد بشأن عصابة التنقيب عن الآثار في أبو النمرس

كتب- محمود الشوربجي:

أمر قاضي معارضات محكمة الجيزة، باستمرار حبس 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار في أبو النمرس، 14 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين عثر بحوزتهم على أدوات تستخدم في الحفر، كما عثر على حفرة بعمق عدة أمتار.

واعترف المتهمون في التحقيقات أنهم أقبلوا على التنقيب عن الآثار لسعيهم، للوصول للكسب السريع.

وكانت معلومات وردت لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تشير لتورط عدد من الأشخاص، في التنقيب عن الآثار، داخل عقار بأبو النمرس.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وعثر على حفرة بعمق عدة أمتار، كما ضبط بحوزتهم أدوات تستخدم في الحفر والتنقيب.