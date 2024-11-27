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ضبط شخص تخصص في تقليد العملات المحلية والأجنبية وترويجها بكفر الشيخ

04:17 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

ضبط متهم-أرشيفية

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كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخص في محافظة كفر الشيخ لقيامه بتقليد العملات المحلية والأجنبية وترويجها على المواطنين.

وبينت التحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ، أن المتهم، وهو صاحب سوابق جنائية، كان يستخدم شقته لممارسة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه، وعُثر بحوزته على أجهزة وأدوات لتقليد العملات، بالإضافة إلى مبالغ مالية مقلدة من عملات محلية وأجنبية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ التحقيق في الواقعة.

وزارة الداخلية تقليد العملات المحلية العملات الأجنبية
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