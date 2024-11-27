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صور| وزير العدل يستقبل نظيره الصومالي لتعزيز التعاون القضائي

12:32 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

وزير العدل يستقبل نظيره الصومالي

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كتب- أحمد أبو النجا:

استقبل المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، نظيره الصومالي إلياس شيخ عمر أبو بكر، وزير الدولة للعدل والشئون الدستورية الصومالي، والوفد المرافق له، بحضور المستشار حسام صادق، مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي والثقافي.

ورحب الوزير بزيارة نظيره الصومالي والوفد المرافق له، معربًا عن تقديره للعلاقات المتينة بين مصر والصومال.

وتناول الوزيران خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، والاستفادة من الخبرة المصرية في تدريب الكوادر القضائية الصومالية، عبر إعداد برنامج تدريبي لهم في المحاكم المصرية، وتنظيم دورات تدريبية للقضاة الصوماليين بمركز الدراسات القضائية بنظام TOT (التدريب للمدربين)، لنقل هذه الخبرات بشكل فعّال.

كما تم التطرق إلى الاستفادة من مشروعات وزارة العدل الرقمية بهدف إعادة هيكلة وزارة العدل الصومالية وتحقيق رقمنة هيئاتها إلكترونيًا.

من جانبه، أعرب وزير العدل الصومالي عن سعادته بلقاء المستشار عدنان، مشيدًا بتطور منظومة التقاضي في مصر والارتقاء الإداري الذي شاهده، مؤكدًا على أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية في تطوير نظام القضاء في الصومال.

وزير العدل يستقبل نظيره الصومالي

وزير العدل المستشار عدنان فنجري إلياس شيخ عمر أبو بكر وزير العدل الصومالي
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