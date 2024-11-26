إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق شبرا بنها الحر

تصادم سيارة ربع نقل مع سيارة أخرى - أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

أصيب 4 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق شبرا بنها الحر اليوم الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين قبل نزلة الطريق الدائري.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارة ربع نقل مع أخرى سوزوكي اتجاه القاهرة مما أسفر عن سقوط 4 مصابين.

المصابون الأربعة نقلوا إلى مستشفى قليوب التخصصي للعلاج، وجنب ونش تابع لإدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق.