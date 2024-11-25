وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية

كتب- علاء عمران:

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على منح الإذن لـ 21 شخصًا بالحصول على الجنسيات الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وتضمن نص القرار: وزارة الداخلية قرار رقم 2111 لسنة 2024 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛ قرر:

مـادة 1 - يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم أحمد محمد عبد الحكيم حمودة وآخرهم محمد يوسف أحمد يوسف) المدرجة أسماؤهم بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.